Швеция и Финляндия рискуют остаться без членства в НАТО

Первые разногласия между участниками саммита НАТО, который завершился накануне: Турция недовольна тем, что финны и шведы ее обманули. Стокгольм и Хельсинки заручились согласием Анкары на свое принятие в альянс в обмен на обязательство выдать ряд курдских активистов. И вот согласие получено, а с выдачей начинаются процедурные игры. Однако президент Эрдоган предупредил: выданы должны быть все 73 заявленных человека, а ссылки на решения судов, наличие гражданства, факт предоставления политического убежища не будут приниматься Турцией в расчет. Если нас обманут, заявил Эрдоган, протокол о присоединении никогда не поступит в наш парламент, и Стокгольм с Хельсинки приняты в НАТО не будут. Между тем выдача курдов грозит обеим североевропейским странам серьезным политическим кризисом.