Швеция и Финляндия завершили переговоры о присоединении к НАТО

Плоды саммита в Мадриде и курс на расширение. Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО. Обе страны официально подтвердили желание и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства, предусмотренные членством в альянсе, отмечается в заявлении на официальном сайте блока. Уточняется, что уже сегодня стороны должны подписать протоколы о присоединении. После документы отправят на ратификацию всем странам членам НАТО в соответствии с их национальными процедурами. Вступление Стокгольма и Хельсинки будет возможно, если парламенты всех государств, входящих в альянс, такое решение одобрят.