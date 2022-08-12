3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Швеция и Норвегия планируют зарабатывать на Украине
Казалось бы, на фоне уже таких новостей и событий коллективный Запад должен задуматься о возможных последствиях своих действий. Но это опять только казалось. Они продолжают спонсировать военные конфликты в стремлении диктовать свой миропорядок. Накануне Великобритания и коалиция договорились о расширении Международного фонда вооруженной накачки Украины. Согласовали даже первую сумму пожертвований - полтора миллиарда долларов. На этом Лондон не останавливается и продолжает вносить свои личные пожертвования Киеву. Как, например, новая партия ракетных систем.
Швеция тоже готовится зарабатывать на Украине. Осло, которое стоит на пороге вступления в НАТО, планирует специально производить оружие для Киева.
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов