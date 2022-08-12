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Швеция и Норвегия планируют зарабатывать на Украине

Казалось бы, на фоне уже таких новостей и событий коллективный Запад должен задуматься о возможных последствиях своих действий. Но это опять только казалось. Они продолжают спонсировать военные конфликты в стремлении диктовать свой миропорядок. Накануне Великобритания и коалиция договорились о расширении Международного фонда вооруженной накачки Украины. Согласовали даже первую сумму пожертвований - полтора миллиарда долларов. На этом Лондон не останавливается и продолжает вносить свои личные пожертвования Киеву. Как, например, новая партия ракетных систем.

Швеция тоже готовится зарабатывать на Украине. Осло, которое стоит на пороге вступления в НАТО, планирует специально производить оружие для Киева.

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