Казалось бы, на фоне уже таких новостей и событий коллективный Запад должен задуматься о возможных последствиях своих действий. Но это опять только казалось. Они продолжают спонсировать военные конфликты в стремлении диктовать свой миропорядок. Накануне Великобритания и коалиция договорились о расширении Международного фонда вооруженной накачки Украины. Согласовали даже первую сумму пожертвований - полтора миллиарда долларов. На этом Лондон не останавливается и продолжает вносить свои личные пожертвования Киеву. Как, например, новая партия ракетных систем.