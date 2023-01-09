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Швеция намерена восстановить призывную армию
В рамках подготовки к вступлению в НАТО и в целях укрепления обороноспособности Швеция намерена восстановить призывную армию. Об этом заявил премьер-министр страны. Однако это вряд ли ускорит вожделенное вступление: оно отодвинулось на неопределенный срок.
Расширение НАТО
Практически все страны, состоящие в Альянсе, уже подтвердили свою готовность дать добро на присоединение шведов и финнов. Единственным препятствием остается позиция Анкары.
Накануне премьер-министр Швеции заявил, что власти Турции выдвигают невыполнимые для его страны условия. Речь, очевидно, о выдаче курдских радикалов, которым Стокгольм предоставил политическое убежище и гражданство. В канун Нового года руководство НАТО утверждало, что вступление состоится к летнему саммиту этой организации, который пройдет в Вильнюсе.
Похоже, для Альянса все не так безоблачно: объявленное расширение может занять гораздо больше времени.
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