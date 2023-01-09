В рамках подготовки к вступлению в НАТО и в целях укрепления обороноспособности Швеция намерена восстановить призывную армию. Об этом заявил премьер-министр страны. Однако это вряд ли ускорит вожделенное вступление: оно отодвинулось на неопределенный срок.

Расширение НАТО

Практически все страны, состоящие в Альянсе, уже подтвердили свою готовность дать добро на присоединение шведов и финнов. Единственным препятствием остается позиция Анкары.

Накануне премьер-министр Швеции заявил, что власти Турции выдвигают невыполнимые для его страны условия. Речь, очевидно, о выдаче курдских радикалов, которым Стокгольм предоставил политическое убежище и гражданство. В канун Нового года руководство НАТО утверждало, что вступление состоится к летнему саммиту этой организации, который пройдет в Вильнюсе.