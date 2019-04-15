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Швеция намерена вводить санкции в адрес стран ЕС за отказ принимать беженцев
Швеция намерена вводить санкции в адрес стран ЕС, которые выступают против приема у себя беженцев. Премьер-министр Стефан Левен заявил о таком решении и привел в пример Венгрию. Каждую неделю на границах Швеции полиция останавливает не менее двухсот мигрантов. В 2015 году в страну с населением почти 10 млн человек приехали более 160 тысяч беженцев. Это самый высокий показатель в расчете на душу населения в Европе. С 2016 года королевство ежегодно прибывало в среднем по 25 тысяч человек в год.
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