Швеция объявила о новом пакете военной помощи Киеву на сумму почти 700 млн долларов

Швеция объявила о новом крупном пакете военной помощи Киеву. Почти 700 млн долларов. В поставку Стокгольма входят подводное оружие, переносные зенитные и противотанковые комплексы, гранатометы, а также артиллерийские снаряды.

Всего на данный момент Швеция потратила на нужды киевского режима более 2,5 млрд долларов.