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Швеция перебрасывает войска на остров Готланд

Уровень военного психоза лучше всего иллюстрирует Швеция. Местные СМИ полнятся материалами о том, что страна столкнулась с угрозой интервенции. На островГотланд переброшены тысячи военных. Над шведскими АЭС, над парламентом и королевским дворцом замечены неизвестные дроны. Впрочем параноидальный страх перед российским вторжением - давняя проблема шведов. Недавно выяснилось, что в течение 15 лет Стокгольм регулярно объявлял охоту на неуловимые подлодки. Оказалось, что эхолоты всего лишь реагировали на шум, который производили косяки селедки, выделяя желудочные газы.

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