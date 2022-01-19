Швеция перебрасывает войска на остров Готланд

Уровень военного психоза лучше всего иллюстрирует Швеция. Местные СМИ полнятся материалами о том, что страна столкнулась с угрозой интервенции. На островГотланд переброшены тысячи военных. Над шведскими АЭС, над парламентом и королевским дворцом замечены неизвестные дроны. Впрочем параноидальный страх перед российским вторжением - давняя проблема шведов. Недавно выяснилось, что в течение 15 лет Стокгольм регулярно объявлял охоту на неуловимые подлодки. Оказалось, что эхолоты всего лишь реагировали на шум, который производили косяки селедки, выделяя желудочные газы.