3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи размером $314 млн
Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи размером 314 миллионов долларов.
В него войдут боеприпасы для ранее поставленной шведской техники, а также запчасти. Всего с февраля 2022 года Стокгольм выделил Киеву поддержку на сумму свыше 2 миллиардов долларов.
А госсекретарь США Энтони Блинкен призвал конгресс оперативно выделить Украине дополнительную помощь в размере более 24 миллиардов долларов, запрошенную на минувшей неделе Джо Байденом.
Байдена уже раскритиковали за этот запрос - его находят неуместным на фоне природной катастрофы на Гавайях. Так, конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин заявила, что пока Киеву уходит по миллиарду долларов в месяц, пострадавшим от разрушительных пожаров гавайцам выделят всего по 700 долларов на семью. Это, по ее словам, "один поход в супермаркет или несколько ночей в отеле". А популярная газета New York Post и вовсе вынесла на обложку заголовок "Бессердечный Джо". Журналистов возмутила улыбка Байдена при ответе на вопрос о смертоносных пожарах. Американский президент все еще не нашел времени посетить пострадавший от стихии остров Мауи, где без жилья остались тысячи человек, а по ночам орудуют мародеры. В списке погибших уже 101 человек.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Банан и клейкая лента - цена нашумевшей инсталляции повергла в шок
Форд объявил о сокращении 4 тыс. рабочих мест в Европе. Всему виной китайцы
Более 65 человек погибли после израильского удара по больничному комплексу в секторе Газа - Al Jazee
На саммите G20 четко прослеживалось - мир требует уважения государств и отмены доминирования
Регионы
Все
Происшествия
Все