Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи размером $314 млн

Байдена уже раскритиковали за этот запрос - его находят неуместным на фоне природной катастрофы на Гавайях. Так, конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин заявила, что пока Киеву уходит по миллиарду долларов в месяц, пострадавшим от разрушительных пожаров гавайцам выделят всего по 700 долларов на семью. Это, по ее словам, "один поход в супермаркет или несколько ночей в отеле". А популярная газета New York Post и вовсе вынесла на обложку заголовок "Бессердечный Джо". Журналистов возмутила улыбка Байдена при ответе на вопрос о смертоносных пожарах. Американский президент все еще не нашел времени посетить пострадавший от стихии остров Мауи, где без жилья остались тысячи человек, а по ночам орудуют мародеры. В списке погибших уже 101 человек.