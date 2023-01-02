Швеция приняла председательство в Совете ЕС

1 января Швеция вступила в права председателя Совета Европейского союза, сменив на этом посту Чехию. Как заявил премьер-министр скандинавской страны, самые важные вызовы перед европейским блоком - конфликт в Украине, борьба с изменением климата и конкурентоспособность Европы.