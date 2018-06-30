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Швеция собирается расширить контроль на своей границе

Выборочная проверка вводится до ноября в аэропортах Стокгольма, Мальме и Гетеборга, а также в шведских портах. Как пишут местные СМИ, на юге королевства пограничники практически каждую неделю задерживают мигрантов из Сирии и Ирака.

Ранее Стокгольм вводил контроль над границей осенью 2015-го. Такие же шаги предприняли Австрия, Германия, Дания, Франция и Норвегия. Власти объясняют подобные действия желанием гарантировать безопасность на фоне миграционного кризиса.

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