Швеция впервые приняла участие в учениях НАТО как полноправный член альянса

Некогда нейтральная Швеция впервые приняла участие в учениях НАТО в качестве полноправного члена альянса. Маневры проходили в районе Балтийского моря. В них было задействовано 9 тыс. военнослужащих из 20 стран, а также использовалось около полусотни кораблей, десятки самолетов и вертолетов.