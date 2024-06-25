ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Швеция впервые приняла участие в учениях НАТО как полноправный член альянса

Некогда нейтральная Швеция впервые приняла участие в учениях НАТО в качестве полноправного члена альянса. Маневры проходили в районе Балтийского моря. В них было задействовано 9 тыс. военнослужащих из 20 стран, а также использовалось около полусотни кораблей, десятки самолетов и вертолетов.

Как заявляют в армии Швеции, ранее на территории страны неоднократно проходили тренировки иностранных войск. Однако в качестве члена НАТО Швеция пригласила иностранных солдат впервые.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все