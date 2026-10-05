Швейцария попала под удар украинских кол-центров

Швейцарию захлестнула волна цифрового мошенничества от украинских кол-центров. В местных СМИ уточняют, что заявленный ущерб составил почти 4 млн франков по одной платформе.

В швейцарских регионах уже задержаны первые подозреваемые - граждане Украины, которые забирали деньги у жертв. Следы организаторов ведут в Киев.

По оценкам экспертов, в этой теневой индустрии могут быть задействованы до 60 тыс. украинцев. Пострадавшие зафиксированы как минимум в 29 странах.