Швейцария присоединится к программе НАТО по обеспечению боеприпасами. Так она станет первой страной, которая поучаствует в проекте, не являясь при этом членом Альянса.

Теперь традиционно нейтральная страна сможет приобретать около 2 тыс. типов снарядов для авиации и сухопутных сил по выгодным ценам блока.

Местное правительство уверяет, что суверенитет не пострадает, а в случае реального военного конфликта Берн якобы сможет выйти из соглашения. Однако эксперты заявляют, что хваленого швейцарского нейтралитета больше не существует. Страна все глубже увязает в военных программах НАТО.