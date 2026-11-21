Швейцария пересматривает свой нейтралитет. 29 ноября в стране пройдет референдум о смягчении правил экспорта оружия и военной техники.

Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что по нынешним правилам отправка швейцарского оружия в страны, участвующие в конфликтах, строго запрещена. Соответственно, Берн блокирует поставки в Украину, что вызывает недовольство европейских союзников. Сейчас это может измениться.

Плебисцит обещает быть крайне напряженным из-за почти равного разделения голосов избирателей - по соцопросам, разрыв между сторонниками и противниками не превышает 3 процентных пунктов. Парламент одобрил поправки еще в 2025 году, но противники добились референдума. Они опасаются, что Швейцария потеряет контроль над конечными получателями своего оружия.