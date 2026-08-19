Швейцария с 20 августа прекращает предоставлять убежище военнообязанным украинцам

Швейцария с 20 августа прекращает предоставление военнообязанным украинцам специального защитного статуса S вслед за аналогичным решением Евросоюза.

Подчеркнуто, что швейцарское правительство приняло такое решение "в интересах конфедерации". Согласно последним данным, в стране проживают более 73 тыс. украинцев с защитным статусом.

5 августа страны Евросоюза практически единогласно поддержали предложение отказать в праве на убежище мужчинам из Украины, годным к службе в армии. В странах ЕС насчитывается около 4,3 млн украинских беженцев. Из них почти 1 млн - это мужчины, годные к военной службе.