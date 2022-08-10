Швейцария готова представлять интересы Украины в России, если Москва даст на это согласие

Швейцария договорилась с Украиной, чтобы интересы Киева в России представлял Берн, сообщает информирует РИА Новости.

Соответствующее заявление сделали во внешнеполитическом ведомстве Швейцарии. По информации МИД страны, достигнутая договоренность не вступит в силу, пока Швейцария и Украина не получат согласия от России на это.

Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла ее интересы в России. Соответствующие переговоры завершены. Для вступления в силу данной договоренности Россия должна выразить свое согласие,обратили внимание в ведомстве.