Швейцария и Австрия присоединятся к европейской системе ПВО

Швейцария вслед за Австрией выразила желание присоединиться к европейскому проекту по созданию системы ПВО под эгидой Германии. Об этом сообщили в Минобороны конфедерации. Ожидается, что главы министерств обороны обеих стран подпишут соответствующий меморандум в эту пятницу в Берне. При этом представители Австрии и Швейцарии заявляют, что данное решение не повлечет за собой какого-либо участия в международных военных конфликтах. Проект совместного ПВО в августе прошлого года предложил канцлер Германии Шольц. На данный момент участвовать в нем согласились 17 стран, в том числе Великобритания и Швеция.