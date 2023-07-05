3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Швейцария и Австрия присоединятся к европейской системе ПВО
Швейцария вслед за Австрией выразила желание присоединиться к европейскому проекту по созданию системы ПВО под эгидой Германии. Об этом сообщили в Минобороны конфедерации. Ожидается, что главы министерств обороны обеих стран подпишут соответствующий меморандум в эту пятницу в Берне. При этом представители Австрии и Швейцарии заявляют, что данное решение не повлечет за собой какого-либо участия в международных военных конфликтах. Проект совместного ПВО в августе прошлого года предложил канцлер Германии Шольц. На данный момент участвовать в нем согласились 17 стран, в том числе Великобритания и Швеция.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Банан и клейкая лента - цена нашумевшей инсталляции повергла в шок
Форд объявил о сокращении 4 тыс. рабочих мест в Европе. Всему виной китайцы
Более 65 человек погибли после израильского удара по больничному комплексу в секторе Газа - Al Jazee
На саммите G20 четко прослеживалось - мир требует уважения государств и отмены доминирования
Регионы
Все
Происшествия
Все