Швейцария и Франция запустили скоростной трамвай

В Швейцарии под новый год власти Женевы преподнесли жителям настоящий подарок. Система скоростного пассажирского сообщения Léman-Express должна избавить регион от постоянного транспортного хаоса. Из особенностей парковок в Старом Свете по сути - две: место для автомобиля в центре найти зачастую невозможно, а бесплатных парковок просто нет. В спорах местных политиков - транспортный коллапс одна из любимых тем. Так что пример Женевы в этом смысле - хрестоматия. Белорусской столице тема парковок тоже знакома, и скоростной трамвай - интересная перспектива для Минска система, тем более что курсируют в Швейцарии хорошо знакомые нам поезда Stadler.



Андрей Лаптенок передает из Женевы.Так называемые гастролирующие мигранты, приезжая в город на работу и не имея возможности куда-то легально приткнуть машину, сознательно паркуются с нарушением ПДД. А затем добровольно платят штраф в 40 франков, существенно сэкономив на официальной парковке. Стало фактом, что в Женеве остро не хватает и пешеходных зон, теперь власти намерены закрутить гайки, ужесточив ответственность за парковки в городе. Пока, решая проблему, под Новый год приготовили жителям настоящий подарок.



Прочь из автомобильного плена, в котором регион франкофонной Швейцарии пребывал практически все последние сто лет. Из-за двух мировых войн популярный некогда железнодорожный маршрут, соединяющие две страны, был почти забыт. Число жителей так называемой большой Женевы уже давно перевалило замиллион человек. Между тем Единая транспортная система остается головной болью местных властей, но, кажется, сейчас решение найдено - отныне женевцы из дорогой Швейцарии за 15 минут могут добраться до супермаркетов дешевой Франции.



По расчетам специалистов сеть скоростного трамвая Léman Express поможет сократить объемы и интенсивность автомобильных потоков до 15%. Если прогнозы сбудутся, транспортники ожидают настоящую революцию.

