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Швейцария не будет поставлять оружие Украине

Президент Швейцарии Виола Амерд, отвечая на вопросы о помощи Украине, заявила, что об этом даже речи не идет. В правительстве страны не обсуждают передачу оружия Киеву даже в рамках закона о чрезвычайном положении.

Политик также добавила: Швейцария ради Украины не откажется от закупки боеприпасов для собственных нужд.

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