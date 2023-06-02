Швейцария отклонила инициативу реэкспорта оружия в Украину

Инициатива отправить оружие для ВСУ не нашла поддержку в парламенте Швейцарии. Нейтральный статус страны не предусматривает отправку оружия в одно из государств-участников того или иного конфликта. Однако комиссия по политике безопасности все же предложила разрешить реэкспорт оружия на Украину и вынесла вопрос на обсуждение. Большинством голосов инициативу отклонили. Ранее запрет подтвердило и правительство страны.