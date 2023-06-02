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Швейцария отклонила инициативу реэкспорта оружия в Украину

Инициатива отправить оружие для ВСУ не нашла поддержку в парламенте Швейцарии. Нейтральный статус страны не предусматривает отправку оружия в одно из государств-участников того или иного конфликта. Однако комиссия по политике безопасности все же предложила разрешить реэкспорт оружия на Украину и вынесла вопрос на обсуждение. Большинством голосов инициативу отклонили. Ранее запрет подтвердило и правительство страны.

В марте Берн утилизировал 60 зенитно-ракетных комплексов, которые отказался передавать Киеву. Кроме того, правительству Германии не разрешили поставлять боеприпасы из страны на Украину. Власти Швейцарии объяснили, что купленное вооружение страны не может поставляться в государства, участвующие в конфликтах.

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