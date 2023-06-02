3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Швейцария отклонила инициативу реэкспорта оружия в Украину
Инициатива отправить оружие для ВСУ не нашла поддержку в парламенте Швейцарии. Нейтральный статус страны не предусматривает отправку оружия в одно из государств-участников того или иного конфликта. Однако комиссия по политике безопасности все же предложила разрешить реэкспорт оружия на Украину и вынесла вопрос на обсуждение. Большинством голосов инициативу отклонили. Ранее запрет подтвердило и правительство страны.
В марте Берн утилизировал 60 зенитно-ракетных комплексов, которые отказался передавать Киеву. Кроме того, правительству Германии не разрешили поставлять боеприпасы из страны на Украину. Власти Швейцарии объяснили, что купленное вооружение страны не может поставляться в государства, участвующие в конфликтах.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей