Швейцария отмечает День конфедерации

Дома по всей стране украшены сегодня федеральными и муниципальными флагами. На поляне Рютли выступит с речью президент страны. Вечером людей ждут гуляния, салют и традиционный средневековый обряд - зажигание костров на вершинах гор. С национальным праздником федерального президента Швейцарской Конфедерации Уэли Маурера поздравил Глава белорусского государства Александр Лукашенко.



