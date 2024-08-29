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Швейцария планирует снять запрет на строительство АЭС
Швейцария планирует снять запрет на строительство новых АЭС, информирует Bloomberg. Он был введен в 2018 году.
Федеральный совет страны признал, что напряженная ситуация с энергоснабжением в Европе с 2022 года означает, что недостающее электричество не может быть всегда заменено импортом в соответствующих количествах, как предполагалось ранее.
В публикации отмечается, что изменения в действующее законодательство предложат к концу года, а парламент должен обсудить их в 2025-м, прежде чем вопрос будет в конечном итоге вынесен на всенародное голосование.
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