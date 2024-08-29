Швейцария планирует снять запрет на строительство АЭС

Швейцария планирует снять запрет на строительство новых АЭС, информирует Bloomberg. Он был введен в 2018 году.

Федеральный совет страны признал, что напряженная ситуация с энергоснабжением в Европе с 2022 года означает, что недостающее электричество не может быть всегда заменено импортом в соответствующих количествах, как предполагалось ранее.