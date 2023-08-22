Швейцария проведет расследование из-за попытки продажи танков Leopard

Швейцария начала расследование попытки продажи 96 танков Leopard. Госкомпания "Руаг" хотела продать нерабочую технику немецкому концерну "Рэйнметалл". Он в свою очередь должен был отремонтировать танки и затем отправить их в Украину. Однако решение было заблокировано правительством, посчитавшим сделку угрозой нейтралитета, так как конечным получателем танков выступал киевский режим, сообщает Bloomberg.