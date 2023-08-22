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Швейцария проведет расследование из-за попытки продажи танков Leopard
Швейцария начала расследование попытки продажи 96 танков Leopard. Госкомпания "Руаг" хотела продать нерабочую технику немецкому концерну "Рэйнметалл". Он в свою очередь должен был отремонтировать танки и затем отправить их в Украину. Однако решение было заблокировано правительством, посчитавшим сделку угрозой нейтралитета, так как конечным получателем танков выступал киевский режим, сообщает Bloomberg.
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