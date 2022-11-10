Швейцария решила озаботиться правами человека в Молдове

МИД Швейцарии решил взять на контроль ситуацию с правами человека в Молдове. Об этом заявили представители правозащитной организации Solidarity Network International. Они заявили, что такой ответ получили в ведомстве на свой запрос. Правозащитники возмущены рядом грубых нарушений госорганами в Кишиневе предписаний европейского права. Это свидетельствует о незрелости режима президента страны, госпожи Санду, в построении демократических институтов. К примеру, почетного председателя оппозиционной партии "Шор" Валерия Клименко после жесткого задержания хватил сердечный приступ.