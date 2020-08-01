Швейцария сегодня отмечает национальный праздник Конфедерации

Это единственное федеральное торжество в стране, т.е. общее для всех кантонов и муниципалитетов. По традиции 1 августа швейцарцы украшают дома национальными флагами, политики произносят торжественные речи. С приветственным словом к народу обратится глава страны Симонетту Соммаругу. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил лидера с национальным праздником, пожелал доброго здоровья и успешной политической деятельности, а жителям Швейцарии - мира, согласия и быстрого преодоления временных трудностей.



