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Швейцария теряет нейтралитет
Крупнейшая партия Швейцарии "Демократический союз центра" обвинила власти в подрыве нейтралитета страны. Это связано с намерением присоединиться к проекту ЕС "Военная мобильность". Он направлен на облегчение передвижения войск и техники по европейской территории. В партии отметили, что подобные планы ставят под угрозу безопасность населения страны, и потребовали вынести в срочном порядке вопрос о присоединении к "военному шенгену" на рассмотрение парламента. В заявлении также подчеркивается, что партия выступает против сближения с ЕС и НАТО, а цели Швейцарии как «нейтрального и суверенного государства» не совпадают с целями Евросоюза.
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