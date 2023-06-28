Швейцария запретила поставки танков Украине

Правительство Швейцарии отказало компании Ruag SА в продаже для Украины 96 танков Leopard. По замыслу оборонного предприятия, подержанную и неработающую технику, находящуюся в Италии, можно было бы удачно сбыть. В таком состоянии она никому не нужна, а вот под модным предлогом "на защиту Незалежнай" танки предполагалось продать Германии, которая взялась бы за их починку. Берн инициативу не поддержал. Федеральный совет страны пришел к выводу, что "это противоречит действующему законодательству и политике нейтралитета страны".