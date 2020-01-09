Швейцарская организация защитников природы Pro Natura объявила лесного кота животным 2020 года. В Швейцарии отныне этот хищник будет "послом" диких лесов, символизируя эффективную защиту природы. Лесной кот находился на грани исчезновения, но в последние годы ситуация изменилась к лучшему - ареал расширился. Обитает в Европе, на севере Азии и в Африке. Охраняемые от вырубки лесные массивы предоставляют этому животному пространство для охоты и воспроизводства.