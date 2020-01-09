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Швейцарская организация защитников природы Pro Natura объявила лесного кота животным 2020

Швейцарская организация защитников природы Pro Natura объявила лесного кота животным 2020

Швейцарская организация защитников природы Pro Natura объявила лесного кота животным 2020 года. В Швейцарии отныне этот хищник будет "послом" диких лесов, символизируя эффективную защиту природы. Лесной кот находился на грани исчезновения, но в последние годы ситуация изменилась к лучшему - ареал расширился. Обитает в Европе, на севере Азии и в Африке. Охраняемые от вырубки лесные массивы предоставляют этому животному пространство для охоты и воспроизводства.

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