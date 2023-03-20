Швейцарский банк на грани банкротства, Минфин США предупреждает о возможной панике, а Трамп ожидает своего ареста

Швейцарский банк Credit Suisse, который оказался на грани банкротства, пытаются спасти любыми средствами. Накануне удалось договориться о его покупке за 3 миллиарда франков банком UBS. Таким образом, самое крупное финансовое учреждение страны поглотит второе по величине, при этом на их спасение правительство выделит 100 миллиардов франков.

В Соединенных Штатах ситуация в банковской сфере улучшаться не спешит. Минфин предупреждает о возможной панике среди вкладчиков. Два крупных банка уже разорились. К ним может присоединиться и Первый республиканский, которому не смогли помочь даже денежные вливания в сумме 30 миллиардов. А тут еще появилась информация о том, что завтра должны арестовать Трампа. Сам он твердо уверен, что поместить его под стражу собираются для того, чтобы отвлечь внимание американцев от банковского кризиса.



