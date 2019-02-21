Швейцарский банк оштрафован за уклонение от уплаты налогов

Финансистам придется заплатить крупнейший в истории французского правосудия штраф. Исправительный суд Парижа наложил взыскание на банк "Ю Би Эс". Сумма - почти 4 миллиарда евро. Состоятельным французам давали возможность открывать счета в Швейцарии для уклонения от налогов. В итоге мимо налоговых органов провели около 10 миллиардов евро.