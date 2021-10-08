Швейцарцы недовольны карантинными ограничениями из-за COVID-19

Карантинными ограничениями недовольны швейцарцы. Тысячи антипрививочников и противников ковид-паспортов вновь вышли на улицы Берна. Полицейские на демонстрацию отреагировали по всем канонам европейской "демократии". Для разгона толпы силовики применили слезоточивый газ, водометы и кулаки.



Жестоко расправились с ковид-диссидентами и правоохранители Италии. Мирная акция против обязательного наличия паспорта вакцинации переросла в настоящее противостояние на улицах Милана. Власти обязали всех работающих итальянцев иметь при себе зеленый пропуск. С 15 октября при отсутствии документа местных жителей отстранят от работы и лишат допуска в общественные места.