Краткий пересказ от ИИ

Внимание всего мира приковано к китайскому Шэньчжэню. Там проходит саммит АТЭС. Путь к всеобщему благу - двигаться вместе со временем, заявил Си Цзиньпин, выступая с программной речью.

Китай призывает быть решительными в продвижении равноправной и упорядоченной многополярности мира, общедоступной и инклюзивной экономической глобализации. Азиатско-Тихоокеанский регион может стать одним из ключевых драйверов экономического роста в тех непростых условиях, в которых сегодня существует мир.

Си Цзиньпин акцентировал внимание на тех возможностях, которые сегодня предоставляет Китай мировому сообществу. Это и крупнейший в мире потребительский рынок, и партнерство в области роботизации. Пекин готов давать глобальному деловому сообществу обширное пространство для развития.

Си Цзиньпин, Председатель КНР: "Путь к всеобщему благу - двигаться вместе со временем. АТЭС образован в эпоху динамично развивающейся экономической глобализации и служит толчком для Азиатско-Тихоокеанского региона, который идет в авангарде веяний времени. В этом году Китай в третий раз председательствует в АТЭС. Мы готовы со всеми партнерами решительно и смело идти вперед, сообща стремиться к построению азиатско-тихоокеанского сообщества во имя совместного процветания Азиатско-Тихоокеанского региона".

В Шэньчжэне собрались не только политики, но и представители бизнеса. Один из ключевых вопросов - развитие искусственного интеллекта. Важно создать открытую экосистему, где преимущества инноваций могут ощутить не только нескольких ведущих экономик, но и вся планета.

Главная причина, по которой к этому саммиту предельное внимание, - предстоящая трехсторонняя встречи Путина, Си и Трампа. Ее уже окрестили исторической. Ожидается, что будет обмен мнениями по вопросам поддержания мира во всем мире и укрепления стратегической стабильности в отношениях между крупными странами. Многие западные аналитики говорят о том, что это будет Ялта 2.0 и новый передел мира. Вот как видят китайские дипломаты это событие.

Мао Нин, официальный представитель МИД Китая: "Укрепление связей, преодоление разногласий и стабилизация отношений служат общим интересам Китая, России и США и отвечают ожиданиям международного сообщества. Это поможет стабилизировать глобальную ситуацию и будет способствовать диалогу и сотрудничеству".

18 ноября уже прошла двусторонняя встреча лидеров России и Китая, ожидается, что состоится и двусторонняя встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом.