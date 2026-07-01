Си Цзиньпин о роли КПК: Мы должны способствовать построению нового типа международных отношений

В Поднебесной 1 июля проходят торжественные мероприятия, посвященные созданию Коммунистической партии Китая. О роли КПК в экономическом развитии страны говорил в своей речи лидер Китайской Народной Республики и Генсек партии Си Цзиньпин.

Он отметил, что Поднебесная за несколько десятилетий достигла того, на что развитым странам потребовались столетия. По словам китайского лидера, КПК сейчас является крупнейшей в мире правящей партией со значительным глобальным влиянием.

Си Цзиньпин:

"Мир вступил в новый период потрясений и перемен, и человечество вновь стоит на перекрестке, определяющем дальнейший путь. На этом новом пути мы должны следовать воле народа и веяниям времени, высоко держать знамя мира, развития, сотрудничества и взаимовыгодного взаимодействия. Мы должны продвигать общие ценности всего человечества и способствовать построению нового типа международных отношений".

Китайский лидер также заявил, что Пекин планирует в кратчайшие сроки завершить масштабную модернизацию национальной обороны для надежной защиты государственного суверенитета, и подчеркнул необходимость сохранения лидерства Коммунистической партии в вооруженных силах.