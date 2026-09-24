Си Цзиньпин прибыл в США с госвизитом

Несколько часов назад в США прибыл с государственным визитом китайский лидер Си Цзиньпин.

В нарушение традиционного протокола и для демонстрации того значения, которое придает переговорам американская сторона, председателя КНР на взлетном поле встретил лично Дональд Трамп.

В ближайшие дни два лидера намерены обсудить весь комплекс проблем, которые омрачают взаимоотношения Соединенных Штатов и Китая. Одной из главных остается тарифная война, которую объявили КНР американцы. Кроме того, Трамп надеется договориться со своим визави об установлении совместного контроля над развитием искусственного интеллекта: в Вашингтоне все чаще говорят об опасности, которую таит в себе неуправляемая эволюция нейросетей. При этом отказываться от участия в данной гонке Вашингтон не хочет.