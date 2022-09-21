Си Цзиньпин: Армия Китая должна сосредоточиться на подготовке к участию в боевых действиях

Председатель КНР и глава Центрального военного совета Китая Си Цзиньпин заявил о том, что народно-освободительная армия страны должна сосредоточиться на подготовке к военным действиям, пишет РИА Новости.

Такое указание глава государства направил участникам семинара по национальной обороне и военной реформе, которое прошло в Пекине. В мероприятии приняли участие члены Политбюро ЦК КПК. Лидер КНР также поручил строго придерживаться плана по достижению целей реформы армии.