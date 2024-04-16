Си Цзиньпин озвучил Шольцу условие проведения мирной конференции по Украине

Китайский лидер отметил, что для скорейшего восстановления мира необходимо уделять внимание именно миру и стабильности, а не преследовать собственные интересы. Китай, подчеркнул Си Цзиньпин, выступает за мирную конференцию, которую признают обе стороны конфликта - и Россия, и Украина.