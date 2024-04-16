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Си Цзиньпин озвучил Шольцу условие проведения мирной конференции по Украине

Мягкий укор в сторону швейцарской инициативы. Си Цзиньпин назвал Шольцу условие проведения мирной конференции по Украине.

Китайский лидер отметил, что для скорейшего восстановления мира необходимо уделять внимание именно миру и стабильности, а не преследовать собственные интересы. Китай, подчеркнул Си Цзиньпин, выступает за мирную конференцию, которую признают обе стороны конфликта - и Россия, и Украина.

Напомним, в Киеве ранее заявляли, что отправили Пекину приглашение на конференцию, которая пройдет в Швейцарии в июне без участия России, но ответа пока не получили.

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