Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с Зеленским - WSJ

Китайский лидер Си Цзиньпин собирается провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Произойдет это, вероятно, после того, как он посетит российскую столицу, сообщает газета The Wall Street Journal. Об этом пишет БелТА.

Источники The Wall Street Journal, знакомые с вопросом, утверждают, что председатель КНР "на следующей неделе посетит Москву", чтобы провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.



Согласно сообщению, после визита в Российскую Федерацию Си Цзиньпин намерен провести онлайн-переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Источники отметили, что в графике председателя КНР может быть еще несколько европейских направлений, но окончательный маршрут еще не определен.