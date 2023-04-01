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Си Цзиньпин призвал отказаться от санкций для разрешения конфликта в Украине

Отказаться от санкционной политики ради мира в Украине призвал западных лидеров глава Китая Си Цзиньпин. Об этом он заявил на встрече в Пекине с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Как полагает председатель КНР, страны должны отказаться от менталитета времен холодной войны, а также исключить блоковое противостояние. По мнению китайского лидера, необходимо отойти от практики введения экстремальных санкций ради урегулирования ситуации в Украине. Си Цзиньпин отметил, что его страна с самого начала призывала к дипломатическому разрешению конфликта. Председатель КНР также выразил надежду, что на европейском континенте благодаря диалогу сторон будет создан эффективный механизм обеспечения безопасности.

Фото:©Sputnik/ Сергей Гунеев

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