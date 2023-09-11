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Си Цзиньпин призвал повысить боеготовность армии КНР

Си Цзиньпин призвал повысить боеготовность армии КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к комплексному повышению боеготовности подразделений Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Такое заявление он сделал в ходе инспекции 78-й армейской группы НОАК, дислоцированной на северо-востоке страны, пишет БЕЛТА.

Отмечается, что лидер КНР призвал "приложить усилия по повышению уровня боевой подготовки, усилению подготовки по ключевым и сложным дисциплинам и созданию новых боевых возможностей".

Си Цзиньпин также указал на важность укрепления партийного строительства и поддержания высокого уровня целостности и единства вооруженных сил КНР.

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