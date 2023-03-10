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Си Цзиньпина переизбрали на пост председателя КНР
Единогласно. Си Цзиньпин первым в истории КНР избран на третий срок на должность председателя страны. Такое решение принято депутатами Всекитайского собрания народных представителей.
Кроме того, Си Цзиньпина переизбрали на должность главы Центрального военного совета Китая, который осуществляет руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны. Избранное высшее руководство КНР принесло присягу на верность Конституции.
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