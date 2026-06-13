Теперь официально от Национальной разведки США: сибирская язва, Эбола, чума и другие опасные патогены хранятся в биолабораториях Украины, построенных на средства Пентагона. Разведывательное ведомство подтвердило, что Вашингтон оплачивал работу украинских ученых по изучению крайне заразных вирусов. Таких объектов было более 40, в том числе в Одессе и Николаеве.

Стоит напомнить, что многие годы о существовании таких объектов говорили и белорусские СМИ, и российские, факты приводила российская разведка. Однако наши оппоненты заявляли, что это "кремлевские сказки". Но нет, это правда.