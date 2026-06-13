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Сибирская язва, Эбола и чума хранятся в биолабораториях в Украине
Теперь официально от Национальной разведки США: сибирская язва, Эбола, чума и другие опасные патогены хранятся в биолабораториях Украины, построенных на средства Пентагона. Разведывательное ведомство подтвердило, что Вашингтон оплачивал работу украинских ученых по изучению крайне заразных вирусов. Таких объектов было более 40, в том числе в Одессе и Николаеве.
Стоит напомнить, что многие годы о существовании таких объектов говорили и белорусские СМИ, и российские, факты приводила российская разведка. Однако наши оппоненты заявляли, что это "кремлевские сказки". Но нет, это правда.
Более того, Пентагон построил 120 таких лабораторий по всему миру, там проводились эксперименты по разработке вирусов для военного применения. В офисе главы Нацразведки США заявили, что чиновники из команды Байдена намеренно лгали общественности и активно преследовали тех, кто пытался раскрыть правду о военно-биологической угрозе.