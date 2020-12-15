Сибирские морозы в США

В континентальную часть США пришли сибирские морозы: от Оклахомы до Висконсина бушует снежный фронт, а температура опустилась до минус 15 градусов. Местные власти столкнулись с нехваткой снегоуборочной техники: в этих регионах зима с обильными осадками - большая редкость. Ряд скоростных магистралей федерального значения периодически блокируется заносами. Фиксируются обрывы линий электропередачи. Глубина снежного покрова в некоторых регионах достигает полуметра.