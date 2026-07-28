Действующий вице-премьер и глава МИД польского режима Радослав Сикорский может быть выдвинут кандидатом на президентских выборах в 2030 году. Об этом в интервью местному телеканалу уверенно заявил замминистра иностранных дел Аркадиуш Босацкий. При этом слухи о том, что Сикорскому сначала дадут порулить Кабинетом министров, он назвал спекуляцией.

Напомним, перед выборами прошлого года "Гражданская коалиция" уже пыталась разыграть карту Сикорского, но в итоге сделала ставку на мэра Варшавы Рафала Тшасковского, который благополучно проиграл выборы Навроцкому. Теперь правящие элиты, похоже, решили взять долгую паузу для работы над ошибками.

Пока польские власти увлеченно делят шкуру непереизбранного медведя на годы вперед, аналитики указывают на опасную тенденцию. Варшава продолжает активно раскручивать маховик милитаризма и продвигать агрессивную оборонную риторику, фактически подменяя решение острых социально-экономических проблем поиском внешних угроз.

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