Сикорский обвинил Навроцкого в нарушении Конституции из-за речи в ООН

В Польше продолжаются политические баталии. Министр иностранных дел Радослав Сикорский обвинил президента Кароля Навроцкого в нарушении Конституции из-за его выступления в ООН, где тот ни разу не упомянул Украину.

По мнению Сикорского, президент играет на антиукраинских настроениях польского общества ради повышения личного рейтинга.

В свою очередь, в администрации главы государства назвали критику МИД манипуляцией, подчеркнув, что президент в ООН жестко осудил Россию. Сам же Навроцкий обвинил проевропейское правительство Туска в готовности "по частям сдавать суверенитет Польши в угоду директивам Евросоюза".

А в его канцелярии добавили, что пока МИД заискивает перед Брюсселем, президент укрепляет связи с Вашингтоном, получив личное приглашение от Трампа на саммит в Майами.