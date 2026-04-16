Сикорский: Польша не допустит ускоренного принятия Украины в ЕС

Польша не допустит ускоренного принятия Украины в ЕС. Такое заявление сделал глава польского МИД.

По словам Сикорского, Киев должен пройти полный процесс присоединения к блоку, как в свое время это сделала Варшава. Также Сикорский напомнил, что лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Мадьяр высказывает подобную позицию.

Ранее депутат Европарламента от Польши заявила, что обещание властей Польши поддержать вступление Украины в ЕС не соответствует интересам страны и больше похоже на "какой-то цирк".

