Сикорский: Польша не допустит ускоренного принятия Украины в ЕС
Автор:Редакция news.by
Польша не допустит ускоренного принятия Украины в ЕС. Такое заявление сделал глава польского МИД.
По словам Сикорского, Киев должен пройти полный процесс присоединения к блоку, как в свое время это сделала Варшава. Также Сикорский напомнил, что лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Мадьяр высказывает подобную позицию.
Ранее депутат Европарламента от Польши заявила, что обещание властей Польши поддержать вступление Украины в ЕС не соответствует интересам страны и больше похоже на "какой-то цирк".
