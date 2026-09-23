На фоне напряженной обстановки полякам стоит быть готовыми к чрезвычайным ситуациям, в том числе связанным с возможными боевыми действиями, заявил глава МИД польского режима и похвастался, как лично он подготовился к возможной войне.

Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши: "У меня сделаны запасы риса, дома есть ручной насос, есть варенье из ягод со своего огорода. У меня есть инструкции по безопасности, я также четко продумал, где обустроить укрытие. Каждый человек должен знать, как правильно оказать первую помощь, это полезно даже в мирное время".

На фоне таких заявлений поляки припомнили политику его недавние заявления в адрес Москвы, когда он говорил, что НАТО быстро разгромит Россию в случае конфликта. Пользователи Сети удивляются противоречиям: "То мы побеждаем за несколько дней благодаря авиации НАТО, то министр прячется в подвале с мешком риса".