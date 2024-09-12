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Сильная магнитная буря накроет Землю и продлится 2 суток

Сильная магнитная буря надвигается на Землю. Начнется она 3 октября вечером и продлится двое суток.

Предшествовавшая ей вспышка на Солнце стала второй по силе за последние семь лет.

Пик природного явления придется на утро пятницы. Сообщается, что оно будет сопровождаться полярными сияниями.

В период активности бури у метеозависимых людей могут быть головные боли, мигрени, учащенное сердцебиение, а также бессонница.

магнитные бури

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