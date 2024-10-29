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"Сильная воля - 2024": в Литве у границы с Беларусью стартовали учения НАТО
В Литве 6 ноября стартовали международные учения "Сильная воля - 2024". Об этом информирует пресс-служба Минобороны Литвы, сообщает БЕЛТА.
Отмечается, что учения органов управления и контроля "Сильная воля - 2024" будут проходить с 6 по 20 ноября в заранее определенных военных и гражданских районах Каунаса и Юго-Восточной Литвы.
Основная цель учений - отработка подготовки подчиненных подразделений к планированию и проведению крупномасштабных оборонительных операций, взаимодействию с союзниками по НАТО, интеграции подразделений боевого обеспечения и координации взаимных действий.
Солдаты, участвующие в учениях, будут планировать и проводить оборонительные операции, используя военную информационную систему боевого управления и контроля. В учениях примут участие более 400 военнослужащих с боевой техникой.
Жителей Литвы предупредили, что в период учений на юго-востоке страны в светлое и темное время суток может наблюдаться более интенсивное движение военной техники и транспортных средств.
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