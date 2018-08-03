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Сильная пыльная буря накрыла город Феникс в США
Большинство домов обесточены. Повалены деревья. Густая пыль снизила видимость до минимума. В связи с этим пришлось задержать ряд авиарейсов. Остановили движение и автомобилисты, а пешеходы поспешили укрыться в помещениях. Пылевая буря образовалась в сезон муссонов. Он начинается здесь в начале июня, а заканчивается только в сентябре.
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