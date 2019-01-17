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Сильнейшая метель вносит серьезные коррективы в расписание работы московских аэропортов

Сейчас в Домодедове задержано 6 рейсов, еще 10 отменили. Во Внукове отменено 3 полета. В Шереметьеве пока 15. "Аэрофлот" уже объявил об отмене части маршрутов на завтра. Рейсы из Москвы в Минск пока не отменяли и не задерживали.

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